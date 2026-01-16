Когда не нужно доплачивать 2% НДС при получении оплаты в 2026 году

По отгрузкам до 01.01.2026 доплата в бюджет 2% не требуется.

Компания отгрузила товар и выставила счет-фактуру в декабре 2025 года, а оплата будет в январе-феврале 2026 года.

Нужно доплачивать 2% НДС или 20% так и остается, спросили налоговую службу.

В отношении отгрузок до 1 января 2026 доплата в бюджет 2% не требуется, объяснили налоговики.

