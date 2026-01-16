Иностранных работников обяжут за 30 дней пройти тестирование на опасные болезни

Медицинские организации будут передавать информацию об иностранцах с опасными заболеваниями, а также о фактах употребления ими наркотиков. Это станет основанием для высылки из РФ.

16 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у иностранных сотрудников появится единый срок прохождения медицинского освидетельствования для получения разрешения на работу, временное проживание или вида на жительство. Это 30 календарных дней с момента въезда в Россию.

Также проект обяжет иностранцев проходить медосмотры каждый год — в течение 30 календарных дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего освидетельствования.

Медорганизации начнут размещать заключения по итогам осмотра иностранцев в единой информационной системе. Кроме того, их обяжут передавать МВД и Роспотребнадзору данные для оперативной высылки из страны тех мигрантов, у которых выявили опасные болезни или наркотики в организме.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.