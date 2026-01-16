📄 ФНС уточнила формы заявлений для зачета и возврата переплаты на ЕНС

С 15 января 2026 года применяют новые формы заявлений для зачета и возврата положительного сальдо единого налогового счета.

УФНС сообщило, что с 15 января 2026 года применяются обновленные формы заявлений о возврате и зачете средств с ЕНС. Изменения введены приказом ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@.

Что изменилось в форме заявления о возврате положительного сальдо ЕНС:

добавлено поле для указания номера платежной карты (реквизит заполняют, если карта оформлена на территории РФ);

добавлено поле для номера записи в Едином регистре населения (для физлиц – не ИП). При заполнении этого поля не нужны данные паспорта.

В форму заявления о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, добавили номер платежной карты и убрали вид платежа – штраф.

Что поменяли в форме заявления о зачете положительного сальдо ЕНС: