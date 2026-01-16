📄 ФНС уточнила формы заявлений для зачета и возврата переплаты на ЕНС
УФНС сообщило, что с 15 января 2026 года применяются обновленные формы заявлений о возврате и зачете средств с ЕНС. Изменения введены приказом ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@.
Что изменилось в форме заявления о возврате положительного сальдо ЕНС:
добавлено поле для указания номера платежной карты (реквизит заполняют, если карта оформлена на территории РФ);
добавлено поле для номера записи в Едином регистре населения (для физлиц – не ИП). При заполнении этого поля не нужны данные паспорта.
В форму заявления о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности, добавили номер платежной карты и убрали вид платежа – штраф.
Что поменяли в форме заявления о зачете положительного сальдо ЕНС:
для раздела о зачете в счет исполнения обязанности другого лица добавлены поля для указания КПП такого лица;
детализированы положения, регулирующие порядок отражения зачета в счет погашения задолженности, не учитываемой в составе совокупной обязанности.
