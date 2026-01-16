📉 В России стала дешевле аренда комнат
Аренда комнат в России стала дешевле впервые за 9 лет. Об этом рассказал портал «Мир Квартир».
«За минувший год в 32 из 70 исследованных городов ставки аренды выросли, в 38 упали. В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году. В целом по стране комнаты потеряли 2,2% от цены аренды и теперь сдаются в среднем за 11,6 тыс. рублей», — говорится в исследовании.
Где комнаты подешевели больше всего:
Владикавказ (-22%);
Грозный (-21,9%);
Магнитогорск (-19,8%);
Улан-Удэ (-19%);
Мурманск (-17,7%).
В Москве съемные комнаты стали дешевле на 3,9%: 22,9 тыс. в месяц.
Цены на аренду выросли в таких городах:
Киров (+26,3%);
Смоленск (+19,5%);
Набережные Челны (+18,7%);
Иваново (+18,3%);
Астрахань (+15,1%).
При этом в 2024 году съемные комнаты подорожали на 28% во всех города без исключения, рассказал гендиректор «Мира Квартир» Павел Луценко.
Самые дешевые комнаты сейчас сдаются в Магнитогорске (8 313 рублей в месяц), Якутске (8 602 руб.), Пензе (8 752), Нижнем Тагиле (9 102) и Орле (9 109 руб.).
Самые дорогие, не считая Москву и область и Санкт-Петербург, — в Сочи (17 997 рублей в месяц) и Хабаровске (14 453 рубля).
