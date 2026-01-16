📉 В России стала дешевле аренда комнат

Средняя цена за аренду (наем) составила 11,6 тыс. рублей. Комнаты подешевели впервые с 2017 года.

Аренда комнат в России стала дешевле впервые за 9 лет. Об этом рассказал портал «Мир Квартир».

«За минувший год в 32 из 70 исследованных городов ставки аренды выросли, в 38 упали. В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году. В целом по стране комнаты потеряли 2,2% от цены аренды и теперь сдаются в среднем за 11,6 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Где комнаты подешевели больше всего:

Владикавказ (-22%);

Грозный (-21,9%);

Магнитогорск (-19,8%);

Улан-Удэ (-19%);

Мурманск (-17,7%).

В Москве съемные комнаты стали дешевле на 3,9%: 22,9 тыс. в месяц.

Цены на аренду выросли в таких городах:

Киров (+26,3%);

Смоленск (+19,5%);

Набережные Челны (+18,7%);

Иваново (+18,3%);

Астрахань (+15,1%).

При этом в 2024 году съемные комнаты подорожали на 28% во всех города без исключения, рассказал гендиректор «Мира Квартир» Павел Луценко.

Самые дешевые комнаты сейчас сдаются в Магнитогорске (8 313 рублей в месяц), Якутске (8 602 руб.), Пензе (8 752), Нижнем Тагиле (9 102) и Орле (9 109 руб.).

Самые дорогие, не считая Москву и область и Санкт-Петербург, — в Сочи (17 997 рублей в месяц) и Хабаровске (14 453 рубля).