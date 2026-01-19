Роструд: нужно ли проводить СОУТ на вакантных местах

Спецоценка условий труда на вакантном рабочем месте не может быть проведена, так как там не идут технологические процессы.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились с вопросом: подошло время проводить спецоценку, но фактически на рабочем месте уже два года нет работника.

Нужно ли проводить СОУТ на вакантном рабочем месте, или делать это только если кто-то поступит на работу, спросил пользователь.

В процессе СОУТ исследования и измерения вредных и опасных факторов проводятся в ходе проведения штатных производственных (технологических) процессов или штатной деятельности с учетом используемого производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных или опасных факторов (п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 21 ноября 2023 г. № 817н).

То есть СОУТ на вакантном рабочем месте не может быть проведена: при отсутствии работника штатные производственные (технологические) процессы на таком рабочем месте не осуществляются, пояснил Роструд.