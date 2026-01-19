Законопроект об обязательной индексации зарплат Госдума рассмотрит в весеннюю сессию
Законопроект об обязательной ежегодной индексации россиянам зарплат не ниже уровня инфляции Госдума рассмотрит в весеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я считаю, и такой проект закона внесен в Государственную думу, что работодатель должен индексировать заработную плату работника таким образом, чтобы работник мог ощутить [это]», — заявил Нилов.
По его словам, к 1 февраля подсчитают фактическую инфляцию за 2025 год, поэтому именно в это время индексируются пособия.
Зарплаты должны индексироваться не реже чем один раз в год, и увеличение должно соответствовать уровню инфляции, уверен депутат.
Межфракционный законопроект внесен в Госдуму 12 января 2026 года. Он предусматривает изменения в ст. 134 ТК. Сейчас статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты, но сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.
Комментарии1
а на цены будут смотреть?
Или.... это новый способ борьбы с инфляцией?
То есть... как только этот закон будет узаконен, так инфляция сразу станет 0 !