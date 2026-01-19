Законопроект об обязательной индексации зарплат Госдума рассмотрит в весеннюю сессию

Индексировать зарплаты предлагается ежегодно не меньше, чем на уровень инфляции.

Законопроект об обязательной ежегодной индексации россиянам зарплат не ниже уровня инфляции Госдума рассмотрит в весеннюю сессию, сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, и такой проект закона внесен в Государственную думу, что работодатель должен индексировать заработную плату работника таким образом, чтобы работник мог ощутить [это]», — заявил Нилов.

По его словам, к 1 февраля подсчитают фактическую инфляцию за 2025 год, поэтому именно в это время индексируются пособия.

Зарплаты должны индексироваться не реже чем один раз в год, и увеличение должно соответствовать уровню инфляции, уверен депутат.

Межфракционный законопроект внесен в Госдуму 12 января 2026 года. Он предусматривает изменения в ст. 134 ТК. Сейчас статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты, но сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.