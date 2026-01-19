С 1 февраля 2026 проиндексируют более 40 пособий

Выплаты пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год – на 5,6%.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на фактический индекс потребительских цен за 2025 год, пишет Минтруд.

В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, то есть выплаты вырастут на 5,6%.

«Так сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.). При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. (234 321,27 руб.). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму – т.е. 963 тыс. рублей (963 243,17 руб.). Это более чем на 51 тыс. больше текущего уровня», – рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Кроме материнского капитала почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка. Около 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня».

Также вырастут выплаты ветеранам, людям с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки. Средства на индексацию предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, добавил Минтруд.