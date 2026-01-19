Застройщики допустили просрочку по кредитам на 280 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году просрочка по кредитам девелоперов выросла на 27%, до 280 млрд рублей. Совокупный объем ссуд вырос только на 10%, что говорит об ухудшении качества долгов.

Общий размер кредитов на строительство достиг 5,2 трлн рублей в ноябре 2025 года, а доля просрочки в нем выросла до 5,4. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

На фоне снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок у застройщиков увеличился риск дефолтов. Компании стали задерживать ввод жилья в эксплуатацию, в 2025 году срок перенесли по 19% проектов.

«Проблема остановки и затягивания строек в 2025 году носит уже не точечный, а системный характер. Это не означает тотального коллапса отрасли, но для многих дольщиков отсрочка стала новой нормой», — сказал гендиректор проектного бюро «Стандарт» Александр Бутримов.

За 11 месяцев 2025 года застройщики получили на 21% меньше кредитов, чем в 2024 году. Выручка таких компаний за три квартала 2025 года упала на 6,7%, а продажи сократились на 18%. В августе 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что около 20% застройщиков могут обанкротиться.