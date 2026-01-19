🥶 Если на работу не вышли из-за морозов – зарплату могут урезать
Если сотрудник не вышел на работу из-за снегопада или мороза, его зарплата может быть уменьшена: до двух третей от оклада.
Но если он работает дистанционно, или по решению работодателя она может остаться на обычном уровне.
Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Если работник переведен на дистанционный режим, оплата труда производится в обычном порядке – в соответствии с ТК и локальными нормативными актами.
Если работа фактически не выполнялась, и замена не была организована, возможны два варианта:
сохранение заработной платы по решению работодателя;
оформление простоя по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, с оплатой не менее двух третей оклада или тарифной ставки пропорционально времени простоя», — пояснила эксперт.
В ТК нет закрытого перечня уважительных причин отсутствия на работе, в том числе связанных с погодными условиями. Поэтому в каждой конкретной ситуации работодатель оценивает обстоятельства индивидуально, с учетом характера работы, возможности дистанционного формата и фактических условий, в которых оказался работник.
Оставлять сотрудника, который не работал из-за непогоды или невозможности доехать, без зарплаты Голубева не рекомендует.
Это создает для работодателя высокие судебные риски – от взыскания заработной платы и процентов за задержку до компенсации морального вреда, сказала она.
