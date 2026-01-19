Ozon и Wildberries ужесточат контроль за товарами с маркировкой

Маркетплейсы Ozon и Wildberries подписали дорожную карту с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), по которой платформы перейдут к профилактической системе контроля за маркированными товарами.

Цель изменений — интегрировать системы маркетплейсов с «Честным знаком». Это позволит проверить аккредитацию продавцов и легальность происхождения товаров. Сама проверка будет проходить на этапе создания карточек товаров, а не только при приемке на склад, как сейчас.

«Компании будут проверять документы о происхождении и качестве маркированных товаров уже на этапе создания карточек — до их публикации на маркетплейсах. Товары появятся на витринах только после успешной проверки, а в случае отсутствия маркировки карточки товаров будут заблокированы», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Также маркетплейсы начнут выявлять псеводороссийские компании, которые заявляют об отечественном происхождении товаров, но при этом не имеют производства в России.