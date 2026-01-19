8101 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Маркетплейсы

Ozon и Wildberries ужесточат контроль за товарами с маркировкой

Проверка легальности товаров начнется уже на этапе создания селлерами карточек товара.

Маркетплейсы Ozon и Wildberries подписали дорожную карту с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), по которой платформы перейдут к профилактической системе контроля за маркированными товарами.

Цель изменений — интегрировать системы маркетплейсов с «Честным знаком». Это позволит проверить аккредитацию продавцов и легальность происхождения товаров. Сама проверка будет проходить на этапе создания карточек товаров, а не только при приемке на склад, как сейчас.

«Компании будут проверять документы о происхождении и качестве маркированных товаров уже на этапе создания карточек — до их публикации на маркетплейсах. Товары появятся на витринах только после успешной проверки, а в случае отсутствия маркировки карточки товаров будут заблокированы», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Также маркетплейсы начнут выявлять псеводороссийские компании, которые заявляют об отечественном происхождении товаров, но при этом не имеют производства в России.

Автор

Максим Пирус

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ В 2026

Первый пост на данной платформе. Немного опыта по Яндексу вам в ленту.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум