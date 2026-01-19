Число пунктов выдачи заказов выросло почти на 45% за 2025 год

Количество ПВЗ маркетплейсов растет за счет того, что предприниматели стали открывать больше пунктов, тогда как внешний спрос на франшизы упал на 17%.

На 1 января 2026 года число пунктов выдачи заказов маркетплейсов выросло на 44,7%, до 226,4 тыс. В начале 2025 года прирост составил 25,9%.

В Wildberries заметили, что за год совокупное число ПВЗ увеличилось на 43%, до 94 тыс., а в Ozon партнерская сеть выросла в два раза, до 41 тыс. объектов. Об этом пишет «Коммерсант».

Темпы роста числа ПВЗ обеспечивают небольшие населенные пункты, а в города миллионниках показатель отстает от общероссийской статистики. По данным «Яндекс.Карт», за 2025 год пунктов стало на 30,7% больше, всего их 57,9 тыс., тогда как в Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос только на 24% и 27,7% соответственно.

Спрос на пункты выдачи растет среди собственников, которые уже открыли пункты. Внешний спрос на франшизы в 2025 году сократился на 17%. Это связано с общим падением активности и охлаждением рынка. В январе-ноябре 2025 года Росстат подсчитал, что оборот рынка розничной потребительской торговли составил 55,18 трлн рублей, что на 2,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Сейчас предпринимателям высокую прибыль обеспечивает управление сразу несколькими пунктами, что стимулирует их масштабировать бизнес.

