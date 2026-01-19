8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Информационные технологии

Предъявлять водительские права разрешат через МАХ

Правительство хочет дать возможность предоставлять документы через двухмерный штрихкод.

Водителям разрешат предъявлять регистрационные документы на авто и удостоверения с помощью сервиса обмена информацией МАХ.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишут «РИА Новости».

Водители смогут предоставлять эти сведения с помощью двухмерного штрихкода, после чего они будут сверять с базой на Госуслугах.

Изменения внесут в Правила дорожного движения, приравняв данный способ к предъявлению документов.

В мессенджере MAX работает сервис «Цифровой ID», где можно хранить электронные версии документов в формате QR-кода. Это могут быть паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и свидетельство о рождении ребенка.

Автор

Максим Пирус

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ В 2026

Первый пост на данной платформе. Немного опыта по Яндексу вам в ленту.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум