Предъявлять водительские права разрешат через МАХ

Водителям разрешат предъявлять регистрационные документы на авто и удостоверения с помощью сервиса обмена информацией МАХ.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишут «РИА Новости».

Водители смогут предоставлять эти сведения с помощью двухмерного штрихкода, после чего они будут сверять с базой на Госуслугах.

Изменения внесут в Правила дорожного движения, приравняв данный способ к предъявлению документов.

В мессенджере MAX работает сервис «Цифровой ID», где можно хранить электронные версии документов в формате QR-кода. Это могут быть паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и свидетельство о рождении ребенка.