Многодетным родителям предлагают дать больше дней отпуска

Отпуск для родителей трех и более детей предлагается увеличить на 14 дней, и работники смогут взять его в любое удобное время.

Многодетным родителям предлагается дать право на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск в 14 дней.

Такой законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию, рассказал депутат Сергей Миронов.

«Многодетные работники так или иначе несут повышенную нагрузку, у них должно быть право чуть дольше отдыхать», — заявил парламентарий.

Поэтому предлагается на 14 календарных дней увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для таких сотрудников.

Предполагается, что отпуск будут давать родителям трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет. Взять его можно будет в любое удобное время, использовать полностью или по частям.

Миронов рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума поддержит инициативу.