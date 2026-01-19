Многодетным родителям предлагают дать больше дней отпуска
Многодетным родителям предлагается дать право на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск в 14 дней.
Такой законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию, рассказал депутат Сергей Миронов.
«Многодетные работники так или иначе несут повышенную нагрузку, у них должно быть право чуть дольше отдыхать», — заявил парламентарий.
Поэтому предлагается на 14 календарных дней увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для таких сотрудников.
Предполагается, что отпуск будут давать родителям трех и более детей до достижения старшим ребенком 18 лет. Взять его можно будет в любое удобное время, использовать полностью или по частям.
Миронов рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума поддержит инициативу.
