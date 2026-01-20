Законопроект об увеличении лимита сверхурочных рассмотрят в феврале 2026

Действующую норму переработок увеличат в два раза в связи с потребностями рынка труда.

Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год.

Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином.

«Я думаю, что в феврале Государственная дума начнет рассматривать [эту инициативу] в первом чтении. Предлагается увеличить сегодняшнюю норму переработок в два раза и аргументируется это сегодняшними потребностями на рынке труда. В целом, многие граждане, особенно если взять молодой возраст, готовы перерабатывать», — пояснил Нилов.

Сейчас установлен лимит сверхурочной работы в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном – за последующие.

Этот лимит предлагается увеличить до 240 часов в год. Предусмотрено, что любая работа, начиная со 121-го часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.