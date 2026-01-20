8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Зарплата

В каких сферах ожидается рост зарплат в 2026 году. Реальный рост составит всего 2,7%

Выплаты увеличатся в сферах, где есть кадровый голод и растут обороты.

В 2026 году ожидается рост зарплат у сотрудников IT-сферы, инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике, а также у технических специалистов в обрабатывающей промышленности.

Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

«Сильнее всего прибавку ощутят сотрудники компаний, испытывающие кадровый голод и наращивающие обороты: IT-сферы — 10–15%, инженеры и руководители проектов в строительстве и логистике, а также технические специалисты в обрабатывающей промышленности — 8–10%. Минимальный рост ожидается в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг», — сказала Нежникова.

Кроме бюджетников, зарплаты вырастут и у сотрудников коммерческого сектора. Центробанк рассчитывает, что номинальная зарплата в среднем по экономике увеличится на 8,4%, а реальный рост с учетом инфляции составит всего 2,7%.

На повышение доходов россиян будет влиять увеличение МРОТ, а также возможные изменения в законодательство в части индексации зарплат, считает эксперт.

Автор

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах

Из статьи вы узнаете, где проходит тонкая грань между законной налоговой оптимизацией и необоснованной налоговой выгодой, почему одни предприниматели выигрывают споры с ФНС, а другие — платят доначисления, штрафы и пени. А дочитав материал до конца, вы получите практический инструмент, который поможет в работе.

Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум