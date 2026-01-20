КПК ОБЩ 8103
Нужно ли вести журнал полученных счетов-фактур – зависит от того, кто заказчики

Если все заказчики или покупатели физлица – то журнал не нужен.

Специализированный застройщик на УСН, используя кредитные деньги, строит МКД с помощью генпорядчика.

Должен ли такой застройщик сдавать журнал полученных счетов-фактур – зависит от того, строит ли он только жилые помещения или будут нежилые: апартаменты, коммерческие помещения, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если все заказчики или покупатели физлица и помещения только жилые – то журнал не нужен, потому что некому перевыставлять счета-фактуры от подрядчиков.

А вот при строительстве коммерческих помещений, и если заказчики – организации или ИП, вести журнал нужно. В него вносятся счета-фактуры от подрядчиков и счета-фактуры, которые застройщик перевыставляет заказчикам.

