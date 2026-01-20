Нужно ли вести журнал полученных счетов-фактур – зависит от того, кто заказчики
Специализированный застройщик на УСН, используя кредитные деньги, строит МКД с помощью генпорядчика.
Должен ли такой застройщик сдавать журнал полученных счетов-фактур – зависит от того, строит ли он только жилые помещения или будут нежилые: апартаменты, коммерческие помещения, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Если все заказчики или покупатели физлица и помещения только жилые – то журнал не нужен, потому что некому перевыставлять счета-фактуры от подрядчиков.
А вот при строительстве коммерческих помещений, и если заказчики – организации или ИП, вести журнал нужно. В него вносятся счета-фактуры от подрядчиков и счета-фактуры, которые застройщик перевыставляет заказчикам.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Типа сделали послабление с расходами ))) кушайте не обляпайтесь)))