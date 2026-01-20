💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 января 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,7 рублей, евро стоит 90,1.
На 20 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,7 рубля, курс евро — 90,1.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,7586 рубля
Евро
90,1611 рубля
Юань
11,1604 рубля
Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что доллар может вырасти из-за новых пошлин США против европейских союзников. Этот сценарий «торговой войны» приведет к большой волатильности на валютном рынке.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
