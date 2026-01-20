💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 января 2026 года

На 20 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,7 рубля, курс евро — 90,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,7586 рубля Евро 90,1611 рубля Юань 11,1604 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что доллар может вырасти из-за новых пошлин США против европейских союзников. Этот сценарий «торговой войны» приведет к большой волатильности на валютном рынке.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.