8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Пользователи интернета

Понятие «электронный адрес» законодательно закрепят к 2027 году

Малый бизнес сможет использовать в качестве контактов не физический, а электронный адрес.

К январю 2027 года в России законодательно закрепят понятие «электронный адрес».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правительства.

Такое нововведение позволит малому и среднему бизнесу, зарегистрированному по месту жительства ИП или директора, указывать в качестве контактов не физический, а именно электронный адрес на Госуслугах в качестве основного способа связи.

Согласно утвержденному плану мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, предприниматели смогут использовать электронный адрес на добровольной основе.

К январю 2028 года разработают порядок внесения электронного адреса в ЕГРЮЛ и ограничения там информации о физическом адресе – для случаев, когда бизнес зарегистрирован по месту жительства руководителя. 

Автор

Коммерческая тайна
Лимиты по УСН

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС
7
Татьяна Жукова

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум