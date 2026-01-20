Понятие «электронный адрес» законодательно закрепят к 2027 году

Малый бизнес сможет использовать в качестве контактов не физический, а электронный адрес.

К январю 2027 года в России законодательно закрепят понятие «электронный адрес».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правительства.

Такое нововведение позволит малому и среднему бизнесу, зарегистрированному по месту жительства ИП или директора, указывать в качестве контактов не физический, а именно электронный адрес на Госуслугах в качестве основного способа связи.

Согласно утвержденному плану мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, предприниматели смогут использовать электронный адрес на добровольной основе.

К январю 2028 года разработают порядок внесения электронного адреса в ЕГРЮЛ и ограничения там информации о физическом адресе – для случаев, когда бизнес зарегистрирован по месту жительства руководителя.