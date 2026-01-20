За незаконный майнинг собираются штрафовать до 10 млн рублей

Законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге внесли в Госдуму.

19 января 2026 года группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге.

КоАП хотят дополнить новой статьей, которая предусматривает штрафы за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он введен:

для физлиц — от 100 до 150 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 300 до 800 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет;

для компаний — от 1 до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При повторном нарушении такого запрета штрафы вырастут еще больше: для граждан – до 1,5 млн рублей, для должностных лиц и ИП – до 5 млн рублей, для юрлиц – до 10 млн рублей.

За майнинг или превышение лимита энергопотребления без включения в соответствующий реестр предусмотрен штраф:

для физлиц — от 100 до 150 тыс. рублей;

для должностных лиц – штраф от 200 до 300 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет;

для ИП предусмотрен штраф от 300 до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,

для юрлиц — штраф от 400 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такие же штрафы предлагается установить за деятельность оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не имеющим такого права.

Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы за повторные правонарушения.

Сейчас в России нет точной статистики о количестве участников майнинга (как юридических, так и физических лиц) из-за значительной доли некон­тролируемого «серого» и «черного» майнинга, написали авторы инициативы.

Принятие проекта закона станет одной из эффективных мер реализации плана структурных изменений по обелению российской экономики, уверены депутаты.