Предприниматели закрыли больше 35 тысяч ресторанов и кафе в 2025 году

У кафе и ресторанов упал спрос, поэтому за 2025 год закрылось на 10% больше заведений, чем за 2024.

За 2025 год в России ликвидировали 35,4 тыс. заведений общепита. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Основные причины закрытия бизнеса — снижение роста отрасли и увеличение разрыва между открытием новых и закрытием существующих точек. Об этом пишут «Известия».

«Замедление роста отрасли общепита можно объяснить насыщением рынка в крупных городах и ужесточением конкуренции, лидерство сегмента кафе — более гибким форматом», — сказала аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Например, в Москве закрылись около 20 ресторанов сети «Шоколадница», 25 точек «Ростикс», 8 ресторанов «Якитория» и два заведения Menza. С рынка окончательно ушли «Хлеб насущный», Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», а также рестораны «Валенок» и The Toy.

«Сейчас на ресторанном рынке происходит достаточно серьезный спад. Сокращается потребительская активность, при этом растет арендная плата, заработная плата персонала. Поэтому сейчас этот бизнес во многом стал нерентабельный», — сказал председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Сейчас практически каждый магазин начал устанавливать кофемашины и столики для перекуса, тем самым создавая конкуренцию точкам общепита и отнимая посетителей и более крупных игроков.

По данным hh.ru, в начале января 2026 года представители бизнеса в сфере гостеприимства и общественного питания опубликовали свыше 61,7 тыс. вакансий. Активность работодателей стала ниже, чем в начале 2025 года. На одну вакансию повара, пекаря и кондитера приходится в среднем два резюме, что говорит о дефиците специалистов.