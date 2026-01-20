Предлагается добавить в потребительскую корзину телефоны и ноутбуки.

Депутат Сергей Миронов предложил расширить состав потребительской корзины за счет продовольственных и непродовольственных товаров.

Из состава потребительской корзины на 2026 год, опубликованного Росстатом, исключены товары и услуги, которые больше не актуальны: стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах, дезинфицирующее средство, санитарно-гигиеническая маска.

Добавлены печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, компримированный природный газ, строительные блоки, курьерская доставка.

«В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить, потому что это питание нездоровое и в больших количествах вредно», — считает Миронов.

Также нужно расширить непродовольственную часть корзины, добавив расходы на юридические услуги, покупку книг, компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов.

«Ведь устаревший стационарный телефон из корзины убрали, а обычный смартфон добавлять не стали», — добавил депутат.

К потребительской корзине он предложил привязать величину прожиточного минимума и установить ее на уровне 60 тысяч рублей.