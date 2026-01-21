❌ Суд запретил на маркетплейсах продавать маски с изображением Безрукова

Актеру Сергею Безрукову не понравилось, что на маркетплейсах продаются маски с его изображением, поэтому он подал иск к селлеру и выиграл дело.

20 января 2026 года Хамовнический суд Москвы запретил продавать карнавальные маски с изображением актера Сергея Безрукова.

Он подал иск к ИП Соболевской с требованием снять такой товар с продажи на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

«Суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова С.В.: имя, фамилию, изображение», — сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Также суд взыскал с ИП компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.