НПФ, УК и страховые компании перестанут сдавать консолидированную финотчетность — Госдума приняла законопроект

Депутаты и кабмин решили освободить компании от сдачи избыточной отчетности.

20 января 2026 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об отказе от составления консолидированной финансовой отчетность (КФО). Она станет необязательной для некоторых непубличных компаний.

Сейчас КФО сдает как головная компания в группе, так и другие участники. В список входят кредитные, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, а также эмитенты, ценные бумаги которых торгуются на бирже в котировальном списке.

Согласно изменениям, бизнес сможет не дублировать информацию КФО, а право не сдавать отчет будет у негосударственных пенсионных фондов, управляющих и страховых компаний (кроме медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС).

Чтобы получить освобождение, нужно одновременно соблюдать три условия:

не иметь ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

участники группы компаний уведомлены о намерении не сдавать КФО и согласны с ним;

финансовая информация организации уже вошла в консолидированную отчетность другой компании внутри группы.

Если проект примут в окончательном чтении, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.