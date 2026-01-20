👍 Бухгалтеры советуют: как быстрее вернуть деньги, если переплатили по уведомлениям на УСН

Чтобы вернуть переплату на ЕНС, лучше пересдать уведомления, а декларацию за 2025 год подать позже.

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» попросили помощи в такой ситуации.

ИП подавал уведомления по УСН в течение года на большие суммы чем нужно, оплачивал эти суммы и они списывались с ЕНС. При подготовке декларации бухгалтер поняла, что платили лишнее и по отчету налог выходит меньше, чем по уведомлениям. Она спрашивает у коллег — подавать на возврат или эта переплата сама появится на ЕНС?

При отправке декларации данные будут откорректированы, но только после камеральной проверки и переплата вернется на ЕНС, а спишется с него сумма по декларации. Но это долго.

Есть и более быстрый способ.

«Я бы переподала квартальные уведомления, дождалась бы зачисления денег на ЕНС, потом бы подала декларацию, тем более сроки подачи декларации аж в апреле, то есть время есть», — поделилась лайфхаком коллега.

Пользователи в чате пишут, что способ работает. В прошлом году, чтобы не ждать камералки, некоторые так и делали — сначала отправляли правильные уведомления, деньги сразу отражались на ЕНС, а потом уже подавали декларацию.