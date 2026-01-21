💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 января 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,8 рублей, евро стоит 91,1.
На 21 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рубля, курс евро — 91,1.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,8247 рубля
Евро
91,1954 рубля
Юань
11,1691 рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что курс доллара США падает везде. Крепость рубля и слабость иностранных валют связаны с высокими ставками Центробанка и с расширенным предложением валюты из-за дефицита бюджета.
