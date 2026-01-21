8061 ОК НДС на УСН деск
💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,8 рублей, евро стоит 91,1.

На 21 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рубля, курс евро — 91,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,8247 рубля

Евро

91,1954 рубля

Юань

11,1691 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 21 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что курс доллара США падает везде. Крепость рубля и слабость иностранных валют связаны с высокими ставками Центробанка и с расширенным предложением валюты из-за дефицита бюджета.

