💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 января 2026 года

На 21 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рубля, курс евро — 91,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,8247 рубля Евро 91,1954 рубля Юань 11,1691 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 21 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что курс доллара США падает везде. Крепость рубля и слабость иностранных валют связаны с высокими ставками Центробанка и с расширенным предложением валюты из-за дефицита бюджета.

