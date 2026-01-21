❗ Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза

8061 ОК НДС на УСН деск
За повторные правонарушения трудового законодательства предлагается усилить ответственность.

Депутаты хотят увеличить штрафы для работодателей за повторные нарушения трудового законодательства. Об рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас действует общая норма ТК в отношении всех работодателей за нарушение трудового законодательства. Там приличные штрафы. Так вот, за отдельные случаи и за так называемый рецидив — повторные правонарушения по этим же основаниям — предлагается ответственность усилить», — заявил парламентарий.

По его мнению, штрафы за повторное нарушение одной и той же нормы ТК могут вырасти в два раза.

«А то бывает так, что восстановили [на работе сотрудника], выполняя решение суда или трудовой инспекции, и опять уволили», — добавил Нилов.

Для предотвращения таких случаев и планируется увеличить ответственность.

Сейчас административные штрафы за нарушение трудового законодательства составляют от 1 тыс. до 100 тыс. рублей, а за повторные правонарушения по аналогичному составу – от 5 тыс. до 200 тысяч.

