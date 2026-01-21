❗ Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза

Депутаты хотят увеличить штрафы для работодателей за повторные нарушения трудового законодательства. Об рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас действует общая норма ТК в отношении всех работодателей за нарушение трудового законодательства. Там приличные штрафы. Так вот, за отдельные случаи и за так называемый рецидив — повторные правонарушения по этим же основаниям — предлагается ответственность усилить», — заявил парламентарий.

По его мнению, штрафы за повторное нарушение одной и той же нормы ТК могут вырасти в два раза.

«А то бывает так, что восстановили [на работе сотрудника], выполняя решение суда или трудовой инспекции, и опять уволили», — добавил Нилов.

Для предотвращения таких случаев и планируется увеличить ответственность.

Сейчас административные штрафы за нарушение трудового законодательства составляют от 1 тыс. до 100 тыс. рублей, а за повторные правонарушения по аналогичному составу – от 5 тыс. до 200 тысяч.