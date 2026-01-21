Суды пересмотрят все дела с отказом защищать права владельцев криптовалюты

Конституционный суд установил временные правила, по котором суды будут рассматривать дела с купленной криптовалютой, а не добытой в процессе майнинга.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Райт Сайд» Марат Аманлиев заявил, что решение КС РФ о защите прав собственников цифровой валюты приведет к тому, что все дела будут пересматривать.

«Конституционный суд указал на недостаточность и фрагментарность действующего регулирования цифровых активов: их квалификация, включая токены и стейблкоины, должна основываться на законе с учетом конкретных обстоятельств дела, а не зависеть от воли сторон», — сказал правозащитник.

Марат Аманлиев защищал интересы Дмитрия Тимченко, который в 2023 году купил стейблкоины и заключил соглашение о передаче актива в управление другому лицу для перепродажи на бирже. В установленный срок управляющий не вернул средства, поэтому Тимченко обратился в суд, где ему отказали в иске.

Дело дошло до КС, который решил, что суды должны защищать права владельцев на криптовалюту, но только если они предоставят доказательство ее законного получения. Подробнее о решении КС мы писали здесь.

Теперь суды не смогут использовать неуведомление ФНС о получении цифровой валюты и сделках с ней для отказа в защите прав владельцев. Фактически уведомление превращали в карательный инструмент, а ситуация с невозвратом активов оказывалась легализованной, то есть их можно было безнаказанно не возвращать.

«Суд признал требование об обязательном информировании налоговой законным для тех, кто занимается майнингом, поскольку это позволяет государству контролировать децентрализованный актив. Однако для лиц, которые приобрели цифровую валюту, отказ в судебной защите только на основании отсутствия уведомления ФНС признан неконституционным», — сказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга Андрей Лобода рассказал, что для полноценной защиты инвесторов в России нужна национальная цифровая инфраструктура. Например, свои криптобиржи, платформы и банки. Решение КС может стать сигналом к более системной работе.