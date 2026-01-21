Суды будут защищать права на цифровую валюту, если владелец докажет законность ее получения

Для криптовалюты, которую получили не от майнинга, нет точного порядка уведомления ФНС. Пока пробел в законодательстве не заполнили, КС РФ обязал суды проверять доказательство законного получения цифровой валюты.

Конституционный суд рассмотрел жалобу Дмитрий Тимченко, который в 2023 году купил стейблкоины и заключил соглашение о передаче актива в управление другому лицу для перепродажи на бирже. В установленный срок управляющий не вернул средства, поэтому Тимченко обратился в суд.

Истцу отказали в удовлетворении требований, поскольку тот не сообщил ФНС о владении цифровой валютой, а также о сделках с ней. Это дает судам право отказать в защите интересов владельца стейблкоинов.

Не согласившись с решением судов, Тимченко обратился в Конституционный суд, который решил, что суды должны защищать права владельцев на криптовалюту, но только если они предоставят доказательство ее законного получения. Об этом сказано на сайте КС.

Кроме того, КС рекомендовал законодателям внести нужные изменения в кодексы, которые регулируют криптовалюту, полученную не через майнинг.