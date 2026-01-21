Налоговики запустили новый сервис для выбора ОКВЭД

Сервис «Мой ОКВЭД» поможет предпринимателям определиться с кодом ОКВЭД заявительного типа, который будет указан в реестрах при регистрации бизнеса.

На сайте ФНС появился новый сервис «Мой ОКВЭД», который позволит точно определить коды заявительного типа в зависимости от того, чем планирует заниматься бизнес.

Нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности, а сервис покажет результат расчета в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом.

«Здесь реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения"», — сказано на сайте ФНС.

Новый функционал позволит повысить качество информации о кодах ОКВЭД заявительного типа, которые входят в ЕГРЮЛ и ЕГРИП при регистрации бизнеса. Сведения об ОКВЭД отчетного типа внесут на основании информации из Росстата.