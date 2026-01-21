💰 Бухгалтеры вошли в топ-10 по росту зарплат в 2025 году

Повышение получили специалисты по управлению персоналом и обучению, у них же сильнее всего выросли зарплаты.

В 2025 году работодатели чаще всего повышали высших и средних менеджеров (23%).

Об этом сказано в исследовании hh, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Повышение получили специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), представители сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%).

«Такое распределение отражает вклад специалистов в развитие бизнеса: управленцы, HR, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

В первую десятку по росту зарплат в 2025 году вошли представители сферы финансов и бухгалтерии (32%), науки и образования (31%), закупок и туризма (по 30%).

Доходы за год выросли у специалистов по управлению персоналом (44%), у высшего и среднего менеджмента (40%), а также у сотрудников в сфере строительства и недвижимости (38%), производства и сервисного обслуживания (34%), добычи сырья (34%).

28% участников опроса рассказали об увеличении оклада или зарплаты в 2025 году, а у 33% никаких изменений не произошло. 9% вообще не работали в 2025 году, а 7% затруднились с ответом.

Чаще об увеличении зарплат говорили жители Татарстана (39%), Санкт-Петербурга (37%), Свердловской и Самарской областей (по 34%).