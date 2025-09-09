1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец

Секрет №1: Массовые операции — ваш лучший друг

С помощью нескольких кликов можно провести массовый прием, перевод, увольнение или рассчитать отпуска сразу группе сотрудников. Документы для проведения массовых операций можно найти там же, где и документы на одного сотрудника.

Раздел «Кадры — Приемы, переводы, увольнения» по кнопке «Создать»:

изменение графика работы списком;

кадровый перевод списком;

перемещение в другое подразделение;

прием на работу списком;

увольнение списком.

Либо «Кадры — Все кадровые документы»:

все перечисленные выше документы;

командировка группы;

отгул списком;

отпуск без сохранения оплаты списком;

отпуск сотрудников;

отсутствие (болезнь, прогул, неявка) по списку сотрудников;

отпуск с сохранением оплаты списком.

Кадровые документы

Еще один вариант — «Кадры — Все отсутствия сотрудников» и «Кадры — Отпуска».

В чем особенность использования массовых операций? Это удобно, если кадровик оформляет много однотипных кадровых операций в один день и печатает один кадровый приказ на всю группу сотрудников.

Рассмотрим пример оформления на работу списка сотрудников. Для этого можно использовать механизм подбора.

Прием на работу списком

Отметьте в списке созданных в справочнике, но еще не принятых на работу сотрудников, либо создайте новых по кнопке «Создать». Выбранный сотрудник будет отмечен цветом.

Создание карточки сотрудника

Выбранных сотрудников программа автоматически переносит в документ «Прием на работу списком».

Двойным щелчком мыши по строке с сотрудником открывается окно для заполнения данных о приеме.

Заполнение данных о приеме

Чтобы программа корректно назначила следующий по порядку номер трудового договора, после ввода каждой строки документ следует записывать.

Присвоение номера договора

После того как вся информация о сотрудниках введена, документ нужно провести и можно печатать групповой приказ по кнопке «Печать — Приказ о приеме (Т-1а)».

Печать приказа о приеме

Есть особенность, о которой нужно знать. При вводе групповых кадровых приказов, для которых необходимо выполнение расчетов, в 1С:ЗУП 3.1 предусмотрено два шага. Например, чтобы отправить в отпуск группу сотрудников, недостаточно ввести по ним документ «Отпуска сотрудников» и распечатать приказ — это первый шаг.

Создание отпуска сотрудников

Далее программа предложит оформить индивидуальные документы для расчета отпуска по соответствующим ссылкам в столбце «Учет отсутствия».

После проведения документа «Отпуск сотрудников» напоминание о шаге №2 появится и в нижней части формы.

Напоминание о том, что данные не отражаются в кадровом учете