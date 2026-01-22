👀 Стало известно, какие компании стали лучшими работодателями в 2025 году

Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год. Лидерами среди компаний стали Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В рейтинге приняли участие более 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли и 69 регионов РФ. Всего соискатели отдали 693 тыс. голосов за компании, что на 7 тыс. больше, чем в 2024 году.

«Двое из трех финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют Рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя», — сказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

23% участников рейтинга — это работодатели из сферы IT, оптовых продаж, дистрибуции и непродуктовой розницы, которая впервые вошла в топ-3 отраслей по числу финалистов.

Компании оценивают на основании четырех исследований:

анкетирование HR-специалистов;

опрос eNPS текущих сотрудников;

отзывы бывших сотрудников;

голосование соискателей hh.

Число сотрудников, которые приняли участие в опросе, за год выросло на 10% — до 421 тыс. Отзывы на компании оставили 129 тыс. бывших сотрудников.

В 2025 году в опрос HR-специалистов добавили вопросы о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы. А еще — вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно.