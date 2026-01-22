😯 Мобильные операторы стали брать деньги за безлимитный интернет в архивных тарифах

С абонентов начали удерживать плату за безлимитный интернет в архивных тарифах. Таким способом мобильные операторы стремятся снизить нагрузку на сеть и возместить потери из-за увеличения НДС.

В третьей декаде января 2026 года «МегаФон» введет плату за безлимитный интернет для некоторых абонентов. Стоимость услуги составит 25 или 99 рублей в зависимости от тарифа. От безлимита можно отказаться и оплачивать только трафик, который включен в тарифный пакет, но снова подключить безлимитный интернет будет нельзя. Об этом пишет Forbes.

С 1 января 2026 «Билайн» установил абонентскую плату за безлимитный доступ в интернет в размере 4,5 рубля в сутки. В компании рассказали, что цены пересмотрели в соответствии с рыночной ситуацией.

Операторы начали отказываться от предоставления безлимитного доступа к интернету, поскольку он создает чрезмерную нагрузку на сети, а новых частотных диапазонов нет.