Сенатор рассказала, как декрет влияет на пенсию

Один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла.

Работники продолжают получать пенсионные баллы для будущей пенсии во время отпуска по уходу за ребенком. Об этом рассказала сенатор Наталья Мельникова.

«Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 лет начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка – 1,8 ИПК;

на второго ребенка – 3,6 ИПК;

на третьего ребенка и каждого последующего — 5,4 ИПК», — пояснила Мельникова.

Она уточнила, что пенсионные баллы по уходу за ребенком учитываются при расчете пенсии. Коэффициенты начисляются только если человек не работал и не уплачивал взносы в этот период.

То есть родитель может выбрать более выгодный вариант – индивидуальные коэффициенты за работу или за отпуск по уходу за ребенком, подчеркнула сенатор.