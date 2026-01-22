Слуцкий предложил гарантировать выпускникам вузов первые рабочие места

Для выпускников и их работодателей могут ввести гарантии и льготы.

Депутат Леонид Слуцкий предложил проводить студенческую практику только на профильных предприятиях и создать систему гарантий.

По мнению парламентария, сейчас практика часто носит формальный характер, и трудоустройство по полученной профессии получают около 70% выпускников. А значительная часть молодых специалистов работает не по профилю, что ведет к потерям для экономики и демотивации молодежи.

«ЛДПР предлагает ввести комплекс законодательных мер, которые гарантируют реальную связь "образование — трудоустройство". Необходимо изменить систему практики, чтобы она стала обязательным, содержательным и контролируемым этапом подготовки», — заявил Слуцкий.

Практика должна проходить исключительно на профильных предприятиях и в организациях, соответствующих направлению обучения, под руководством кураторов от вуза и от работодателя, с четкими целями, программой и итоговой оценкой приобретенных компетенций, добавил он.

Также предлагается создать систему гарантированного первого рабочего места для выпускников по ключевым направлениям экономики. В качестве механизма могут ввести квотирование рабочих мест для молодых специалистов на крупных и средних предприятиях, получающих господдержку.

Кроме того, для молодых специалистов, заключивших трудовой договор по специальности в приоритетном секторе экономики в течение года после выпуска, предлагается установить полное или частичное списание образовательного кредита.

Для его работодателя можно рассмотреть вопрос введения налоговых льгот, например, снизить ставки по налогу на прибыль в части, приходящейся на заработную плату молодого специалиста на период до трех лет, предлагает Слуцкий.