Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за экономические преступления

Депутаты и кабмин повысят штрафы за некоторые преступления в сфере экономики. Например, за предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии придется уплатить до 1,5 млн рублей.

21 января 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект об ужесточении наказания за экономические преступления.

Согласно проекту, штраф за незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведения в целях сбыта в крупном размере вырастет до 1 млн рублей.

За злостное уклонение руководителя организации или физлица от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг наказание составит до 1 млн рублей.

До 1,5 млн рублей оштрафуют за предпринимательскую деятельность без регистрации или без лицензии, если это причинило крупный ущерб.

До 5 млн грозит наказание тем, кто подделывает деньги и ценные бумаги.

Штрафы за уклонение в крупном размере от уплаты таможенных платежей, пошлин будут от 200 тыс. до 1 млн рублей.

С 2021 года по 2023 год по этим статьям УК осудили 3 126 человек, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1 596 осужденным (51%).