❗ Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX
В ТК собираются внести поправки, по которым с 1 сентября 2026 года работодатели будут использовать мессенджер MAX при взаимодействии с сотрудниками посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений.
Статью 22.3 ТК дополнят положением о том, что взаимодействие сотрудника и работодателя может происходить в том числе через MAX, при условии, что к мессенджеру подключена информационная система организации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, который еще не обнародовали.
В MAX будет можно предоставлять сотрудникам запрошенные справки, а также давать доступ к документам, подписанным простой электронной подписью.
Кроме того, в ст. 312.3 ТК будет указано, что трудовой договор и дополнительное соглашение можно заключать дистанционно с использованием неквалифицированной электронной подписи работника через мессенджер MAX.
Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Комментарии3
Важно: MAX поддерживает компьютер только на Windows 10 (версии 1809 и новее) или Windows 11. Если установлена Windows 7, придётся обновляться или использовать веб-версию.
ёпт
там столько данных будет сосредоточено в одном месте, и не надо ничего искать по разным источникам - открыл мессенджер, а там - ВСЁ, в одном месте! это ж просто кладезь....телефон , на котором будет этот мессенджер должен храниться в сейфе, в помещении с зарешеченными окнами, с сигнализацией,ограниченным кругом доступа, но никак не таскаться в дамской сумочке, карманах граждан и гражданок)))