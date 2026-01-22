❗ Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX

В ТК собираются внести поправки, по которым с 1 сентября 2026 года работодатели будут использовать мессенджер MAX при взаимодействии с сотрудниками посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений.

Статью 22.3 ТК дополнят положением о том, что взаимодействие сотрудника и работодателя может происходить в том числе через MAX, при условии, что к мессенджеру подключена информационная система организации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, который еще не обнародовали.

В MAX будет можно предоставлять сотрудникам запрошенные справки, а также давать доступ к документам, подписанным простой электронной подписью.

Кроме того, в ст. 312.3 ТК будет указано, что трудовой договор и дополнительное соглашение можно заключать дистанционно с использованием неквалифицированной электронной подписи работника через мессенджер MAX.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

