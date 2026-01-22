Банкам могут запретить использовать неподтвержденные справки при расчете долговой нагрузки

Депутаты хотят, чтобы с 1 июля 2027 года банки и МФО запрашивали информацию о доходах заемщиков в государственных информационных системах.

21 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны пользоваться информацией о доходах заемщика из государственных информационных систем, цифрового профиля или ведомств.

«<…> исключение возможности кредитных и микрофинансовых организаций при расчете величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя долговой нагрузки заемщика использовать заявление заемщика о предоставлении потребительского кредита (займа) и иные документы, предоставляемые заемщиком и не имеющие официального подтверждения», — сказано в пояснительной записке.

Запросы кредитных и микрофинансовых организаций в государственные информационные системы будут бесплатными.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля 2027 года.