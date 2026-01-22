Мантуров: на промышленных предприятиях по всей России могут открыть ясли
Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил создать ясли для детей сотрудников промышленных предприятий по всей России. Пилотным регионом может стать Пензенская область.
По словам Мантурова, во время рабочей поездки в Пензу он посетил промышленные предприятия. Губернатор области предложил сделать регион пилотным по внедрению яслей для сотрудников промпредприятий.
«Если вы такую задачу ставите, мы тогда с Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] и Татьяной Алексеевной [Голиковой] просто это сделаем по всей стране с регионами. Возможно, даже каких-то серьезных федеральных ресурсов и не понадобится», — сказал Мантуров на совещании с Путиным и членами правительства, которое состоялось 21 января 2026 года.
Мантуров заявил, что сами регионы заинтересованы в создании таких яслей, поскольку они позволят привлекать больше сотрудников на промышленные предприятия.
Ранее мы писали, что идея о продлении времени работы детских садов до 20:00 получила поддержку Путина.
Комментарии5
Будут т.с. ковать кадры.
Можно при крупном предприятии еще и роддома открыть ... Рожаем не отходя от станка и тут же детей в ясли... А вообще надо денег на науку выделить в части изобретения инкубаторов для человеков , тогда вообще от станков и полевых станов можно не отходить
эх, грохнули предыдущую систему (детсады, летние лагеря, поликлиники и прочее при промпредприятиях). А восстанавливать - нужны деньги, а собственникам это надо?