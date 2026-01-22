Мантуров: на промышленных предприятиях по всей России могут открыть ясли

Регионы заинтересованы в создании таких яслей, это позволит привлекать больше сотрудников на промышленные предприятия.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил создать ясли для детей сотрудников промышленных предприятий по всей России. Пилотным регионом может стать Пензенская область.

По словам Мантурова, во время рабочей поездки в Пензу он посетил промышленные предприятия. Губернатор области предложил сделать регион пилотным по внедрению яслей для сотрудников промпредприятий.

«Если вы такую задачу ставите, мы тогда с Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] и Татьяной Алексеевной [Голиковой] просто это сделаем по всей стране с регионами. Возможно, даже каких-то серьезных федеральных ресурсов и не понадобится», — сказал Мантуров на совещании с Путиным и членами правительства, которое состоялось 21 января 2026 года.

Мантуров заявил, что сами регионы заинтересованы в создании таких яслей, поскольку они позволят привлекать больше сотрудников на промышленные предприятия.

