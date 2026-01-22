Налоговики рекомендуют сначала получить банковские реквизиты, а потом брать иностранца на работу

Платить зарплату иностранцу нужно только через банковский счет.

Расчеты с иностранцами без вида на жительство (ВНЖ) в России можно проводить только через банковские счета в уполномоченных банках, сообщает региональное УФНС.

Это предусмотрено законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ о валютном регулировании и контроле. Порядок открытия и ведения таких счетов устанавливает Центробанк.

Поэтому бизнесу в целях минимизации рисков налоговики рекомендуют до оформления трудовых отношений получить от такого работника реквизиты банковского счета и зафиксировать их в трудовом договоре.

«Наличные выплаты в такой ситуации недопустимы», — предупреждает УФНС.

Также важно учитывать, что выплата зарплаты иностранным работникам относится к валютным операциям. За несоблюдение установленного порядка расчетов ст. 15.25 КоАП предусматривает штрафы:

для юрлиц – от 20% до 40% суммы, выплаченной с нарушением;

для должностных лиц – от 2% до 40% суммы, но не более 30 тыс. рублей.

Подробнее о том, как вести учет иностранных работников и в каком порядке нужно начислять и выплачивать им зарплату, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь уплачивать НДФЛ и страховые взносы, составлять отчетность и работать с персданными.

Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».