Свыше 100 тысяч предпринимателей получат помощь с цифровой маркировкой

Чтобы малый и средний бизнес быстрее адаптировался к правилам обязательной маркировки товаров, в центрах «Мой бизнес» будут проводить бесплатные консультации.

Минэкономразвития, Минпромторг и «Честный знак» помогут предпринимателям решить вопросы с цифровой маркировкой товаров. На базе центров «Мой бизнес» создадут проект для подготовки МСП к обязательной маркировке.

Поддержку смогут получить более 100 тыс. предпринимателей. Для них будут доступны бесплатные консультации по всем ключевым аспектам маркировки:

регистрация в системе «Честный знак»;

работа с Национальным каталогом маркировки;

выбор и настройка оборудования;

организация электронного документооборота.

«Центры поддержки открыты в 25 регионах, и в ближайшие месяцы их станет значительно больше. Мы продолжим расширять сеть, чтобы представители бизнеса в любой точке страны могли получать помощь, на которую можно опереться», — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также сотрудники центров помогут наладить работу с электронными подписями и электронным документооборотом, получить льготные займы от Фонда развития промышленности, поддержку от ЦРПТ и других организаций.