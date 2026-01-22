Свыше 100 тысяч предпринимателей получат помощь с цифровой маркировкой
Минэкономразвития, Минпромторг и «Честный знак» помогут предпринимателям решить вопросы с цифровой маркировкой товаров. На базе центров «Мой бизнес» создадут проект для подготовки МСП к обязательной маркировке.
Поддержку смогут получить более 100 тыс. предпринимателей. Для них будут доступны бесплатные консультации по всем ключевым аспектам маркировки:
работа с Национальным каталогом маркировки;
выбор и настройка оборудования;
организация электронного документооборота.
«Центры поддержки открыты в 25 регионах, и в ближайшие месяцы их станет значительно больше. Мы продолжим расширять сеть, чтобы представители бизнеса в любой точке страны могли получать помощь, на которую можно опереться», — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Также сотрудники центров помогут наладить работу с электронными подписями и электронным документооборотом, получить льготные займы от Фонда развития промышленности, поддержку от ЦРПТ и других организаций.
Начать дискуссию