📋 Должен ли работодатель дать список вопросов для проверки знаний по охране труда

Закон не требует от работодателей предоставлять перечень вопросов для тестирования по охране труда, но задания составляют на основании программы, которую создает сама организация, исходя из специфики работы.

Роструд объяснил, что в законодательстве нет прямого требования к работодателю предоставлять своим сотрудникам перечень вопросов для ежегодной проверки знаний по охране труда.

Сама проверка связана с программами обучения, которые разрабатывает работодатель на основе примерных перечней тем, а список вопросов формируется на основании этой программы.

«Программы обучения требованиям охраны труда должны учитывать специфику вида деятельности организации, трудовые функции работников и содержать темы, соответствующие условиям труда работников», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если сотрудник не прошел проверку и показал неудовлетворительные знания, его не допустят к самостоятельному выполнению работы. В течение 30 дней работодатель повторно отправит работника на тестирование.

