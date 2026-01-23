🍔 Фастфуд предлагают рекламировать только по ночам

Глава Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила ограничить рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении, радио и в интернете.

Обращение она направила главе ФАС Максиму Шаскольскому.

«Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00 );

введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних», — говорится в письме.

Список продуктов, которые попадут под ограничение, разработают совместно с Минздравом и профильными комитетами Госдумы.

Эта инициатива не направлена против пищевой промышленности как таковой, а ориентирована исключительно на защиту детей, так как у них нет возможностей для критической оценки рекламных сообщений, добавила общественница.

«Речь идет о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнила Лещинская.

Такая реклама ежедневно и целенаправленно обращается к детям и их родителям, используя яркие образы, мультипликационных героев и популярных блогеров, что формирует у родителей и ребенка искаженные пищевые предпочтения.

Ранее мы сообщали, что на упаковках вредных продуктов предлагают писать предупреждение.