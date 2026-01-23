🍔 Фастфуд предлагают рекламировать только по ночам
Глава Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила ограничить рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении, радио и в интернете.
Обращение она направила главе ФАС Максиму Шаскольскому.
«Предлагаем рассмотреть следующие меры:
установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00);
введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних», — говорится в письме.
Список продуктов, которые попадут под ограничение, разработают совместно с Минздравом и профильными комитетами Госдумы.
Эта инициатива не направлена против пищевой промышленности как таковой, а ориентирована исключительно на защиту детей, так как у них нет возможностей для критической оценки рекламных сообщений, добавила общественница.
«Речь идет о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнила Лещинская.
Такая реклама ежедневно и целенаправленно обращается к детям и их родителям, используя яркие образы, мультипликационных героев и популярных блогеров, что формирует у родителей и ребенка искаженные пищевые предпочтения.
Ранее мы сообщали, что на упаковках вредных продуктов предлагают писать предупреждение.
ну вот, узнала про движение, ради любопытсва погуглила: "существляется за счет собственных средств, при этом в 2024 году организация не имела выручки, но зафиксировала прибыль в размере 1,7 млн руб." вот как😀