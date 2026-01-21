🍟 На упаковках вредных продуктов предлагают писать предупреждение

Для продукции с повышенным содержанием сахара, жиров, соли могут ввести предупредительные надписи.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил делать на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других вредных компонентов предупредительную надпись.

Такое обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: "Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день”», — написал Чернышов.

Формулировки для надписи, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним следует разработать на основе научно обоснованных норм здорового питания, считает он.

Это позволит донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов, чтобы снизить риски для здоровья населения, добавил Чернышов.