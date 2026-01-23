За уход за пожилыми предлагают ввести прогрессивные пенсионные коэффициенты
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает ввести прогрессивную шкалу индивидуального пенсионного коэффициента при уходе за гражданами старше 80 лет.
Обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову.
«Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования является введение прогрессивной шкалы ИПК за длительный уход за гражданином старше 80 лет по аналогии с уже действующими прогрессивными шкалами по другим социально значимым нестраховым периодам», — говорится в обращении.
С 1 января 2025 года СФР проактивно устанавливает надбавки к пенсии на уход за россиянами старше 80 лет и инвалидами I группы — без заявления и без привязки к конкретному ухаживающему лицу.
Но учет периода ухода в страховом стаже и начисление ИПК ухаживающему не стали проактивными, добавила Лантратова.
Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером, мы подробно рассказывали тут.
Поэтому она предлагает изменить требования о наличии периодов работы до и/или после периода ухода: например, исключить это условие или заменить на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни.
Также она предлагает изменить правила учета совпадающих периодов: с возможностью частичного либо добавочного начисления ИПК за уход при наличии официальной занятости. Но можно добавить ограничения – например, по уровню занятости/дохода или через общий потолок добавочных коэффициентов.
Это позволит устранить системный разрыв между проактивной денежной поддержкой и заявительным пенсионным учетом, уверена депутат.
Ранее мы сообщали, что в России предложили ввести взнос с зарплаты на долговременный уход за пожилыми.
Комментарии1
вот это было бы неплохо. Тогда баллы наконец-то начнут получать те, кто реально ухаживает за инвалидом/пожилым. А сейчас реально ухаживающий не может претендовать на баллы, потому что он параллельно работает или ИП.
И баллы оформляют на кого-то неработающего. Ибо варианта только два - или баллы кто-то получит нахаляву или их не получит никто (деньги останутся в закромах государства)