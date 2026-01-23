За уход за пожилыми предлагают ввести прогрессивные пенсионные коэффициенты

Прогрессивную шкалу ИПК и проактивный учет могут внедрить при длительному уходе за пенсионерами от 80 лет.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает ввести прогрессивную шкалу индивидуального пенсионного коэффициента при уходе за гражданами старше 80 лет.

Обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову.

«Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования является введение прогрессивной шкалы ИПК за длительный уход за гражданином старше 80 лет по аналогии с уже действующими прогрессивными шкалами по другим социально значимым нестраховым периодам», — говорится в обращении.

С 1 января 2025 года СФР проактивно устанавливает надбавки к пенсии на уход за россиянами старше 80 лет и инвалидами I группы — без заявления и без привязки к конкретному ухаживающему лицу.

Но учет периода ухода в страховом стаже и начисление ИПК ухаживающему не стали проактивными, добавила Лантратова.

Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером, мы подробно рассказывали тут.

Поэтому она предлагает изменить требования о наличии периодов работы до и/или после периода ухода: например, исключить это условие или заменить на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни.

Также она предлагает изменить правила учета совпадающих периодов: с возможностью частичного либо добавочного начисления ИПК за уход при наличии официальной занятости. Но можно добавить ограничения – например, по уровню занятости/дохода или через общий потолок добавочных коэффициентов.

Это позволит устранить системный разрыв между проактивной денежной поддержкой и заявительным пенсионным учетом, уверена депутат.

Ранее мы сообщали, что в России предложили ввести взнос с зарплаты на долговременный уход за пожилыми.