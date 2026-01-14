💣 В России предложили ввести взнос с зарплаты на долговременный уход за пожилыми

Чтобы помочь пожилым людям с решением бытовых проблем, нужно как минимум 440 млрд рублей в год. Эту сумму могут получить за счет дополнительных страховых взносов в размере от 1% до 5%.

Эксперты Минфина предлагают установить взнос на долговременный уход за пожилыми людьми. Власти хотят за счет дополнительных страховых взносов покрыть растущие расходы.

Ожидается, что вложения в систему долговременного ухода (СДУ) приведут к надбавке к тарифам по страховым взносам в размере от 1% до 5% от зарплаты. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным аналитиков из НИФИ Минфина, помощь в быту нужна 7,4 млн человек. На конец 2024 года ее получали только 173 тыс. пожилых.

На финансирование узкого охвата СДУ нужно около 440 млрд рублей в год, а расширенного — 3 трлн. Взнос на уход за пожилыми в размере 1% от зарплаты позволит помочь 1,3 млн человек на 458 млрд рублей, тогда как сбор по ставке 5% охватит 6,5 млн пожилых людей.

Пока что идею исследователей из Минфина не поддержали из-за невозможности увеличить фискальную нагрузку.