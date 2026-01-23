На оборудование для майнинга предлагают ввести амнистию

Если в Россию уже ввезли оборудование для майнинга с нарушениями в оформлении документов, владелец все же сможет включить его в реестр.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил властям ввести амнистию на оборудование для майнинга криптовалют, которое ранее ввезли в РФ с нарушениями в оформлении документов.

Амнистия будет предполагать, что владельцы такого оборудования смогут подать заявление на его включение в реестр, то есть легализовать свою деятельность. По мнению Слуцкого, это позволит избежать ухода майнеров в теневой сектор экономики.

«Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование», — сказал Леонид Слуцкий.

Также он добавил, что на середину 2025 года в специальный реестр ФНС включили свыше 1 тыс. представителей майнинговой отрасли. Это около трети всех компаний и ИП, которые занимаются добычей криптовалюты.