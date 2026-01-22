Пекарь остался доволен предложением Минэкономразвития о налоговых послаблениях
Собственник пекарни «Машенька» из Люберец Денис Максимов сообщил, что доволен решением властей ввести переходный период для малого и среднего бизнеса.
«Теперь мы, допустим, I квартал соответствуем критерию по средней зарплате — и со II квартала уже можем пользоваться льготой по НДС. Это хорошее подспорье, конечно», — объяснил предприниматель.
Также он добавил, что увеличение средней зарплаты в регионе позволит бизнесу сэкономить, пользуясь льготным тарифом по страховым взносам.
Предприниматель рассказал, что после прямой линии с Владимиром Путиным с ним связались и попросили сформулировать предложения. Практически все они были приняты Минэком.
Недавно мы писали, что для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026.
еще даже законопроекта по переходному периоду еще нет, а пекарь уже доволен
"сформулировать предложения. Практически все они были приняты Минэком"