«Новый Московский Банк» потерял лицензию ЦБ

У «Нового Московского Банка» отозвали лицензию из-за того, что он предоставлял расчетно-кассовое обслуживание клиентам с признаками «технических» компаний.

23 января 2026 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского Банка» («НМБ»).

Регулятор принял такое решение из-за того, что организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, а также не исполняла требования ЦБ. В течение 12 месяцев к банку применяли ограничительные меры по отдельным операциям.

«НМБ» фактические не вел деятельность, связанную с кредитованием, его задолженность составляла порядка 10% активов и была крайне низкого качества. Банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов с признаками «технических» компаний.

«Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности», — сказано на сайте ЦБ.

Кроме того, регулятор передал собранную информацию о работе банка в правоохранительные органы.

Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому вкладчикам возвратят их средства. Выплату вкладов произведет Агентство по страхованию вкладов.