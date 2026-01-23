Компании могут провести сверку по налогооблагаемому имуществу за 2025 год
В конце первого квартала 2026 года ФНС проведет массовый расчет транспортного, земельного и налога на имущество организаций, база по которым считается по кадастровой стоимости.
Компании получат сообщения об исчисленных налогах, но они могут провести сверку этих сведений, в том числе — о характеристиках имущества, периоде владения, налоговой базе, льготах.
«При наличии оснований за период 2025 года можно обратиться за прекращением налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта, принудительным изъятием транспортного средства или его розыском», — сказано на сайте ФНС.
Проверить данные можно, заказав бесплатную электронную выписку из Единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения.
С 15 января 2026 года действует новая форма запроса, где можно выбрать нужные сведения:
в разрезе одного или нескольких субъектов РФ;
выбрать конкретные основания постановки на учет в налоговых органах, например, отдельно по имуществу или по транспортным средствам.
Если обнаружили неточность в информации из реестра, налоговая отправит межведомственный запрос в соответствующий регистрирующий орган. О результатах сообщат компании.
